Lörrach Schule macht Zeitung: Projektpartner mit klarer Zielrichtung

Erstmals setzt das „Schule macht Zeitung“-Projekt mit dem Thema Nachhaltigkeit einen Themenschwerpunkt. Was verbinden Sie mit Nachhaltigkeit?

Frank: Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Nur so können Menschen gesund zur Welt kommen, heranwachsen und leben. Daher ist der AOK ressourcenschonendes Handeln ein Herzensanliegen.

Brunnenstein: Das Thema Nachhaltigkeit wird bei uns intern wie extern gelebt. Als regionaler Energie- und Umweltdienstleister ist der Kern unseres heutigen Verständnisses, dass wirtschaftliches Handeln nicht im Spannungsdreieck mit den sozialen und ökologischen Anforderungen stehen sollte: Das wirtschaftliche Handeln der Badenova muss also sozio-ökologisch nachhaltig sein, das heißt, dem Wohle der Gesellschaft und dem Wohle der Umwelt gleichermaßen dienen.

Greta Thunberg steht für eine Generation, die eine andere Sichtweise auf unseren Lebensstil hat. Wie nehmen Sie die Sorgen der jungen Generation wahr?

Frank: Es ist eine völlig neue Generation, die momentan heranwächst. Es geht jungen Menschen darum, ihren Platz in der Gesellschaft und im Unternehmen zu finden und ihre Stärken einbringen zu können. Darauf haben wir als AOK schon länger reagiert und wir ermutigen sie in der Ausbildung darin, sich auszuprobieren und ihre Werte zu leben. Generationenvielfalt sehen wir als Chance.

Brunnenstein: Diese Sorgen nehmen wir sehr ernst. Der Klimawandel ist Fakt und wir wissen: Erfolgreiches wirtschaftliches Handeln kann nur in einer gesunden Gesellschaft erfolgen. Eine gesunde, funktionierende Gesellschaft wiederum kann nur in einer intakten Umwelt existieren. Ein Unternehmensziel von besonderer Relevanz ist daher die Klimaneutralität Badenovas bis 2035.

Und Ihre Unternehmen? Kann eine Krankenkasse oder kann ein Energiedienstleister den hohen Forderungen von Klimaaktivisten überhaupt gerecht werden?

Frank: Klares „Ja“. Das wurde uns auch in einem bundesweiten Krankenkassen-Vergleich des Magazins Euro und des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI) zum Thema Nachhaltigkeit bestätigt. Hier belegte die AOK Baden-Württemberg den ersten Platz, und damit sind wir Deutschlands nachhaltigste Krankenkasse.

Brunnenstein: Im Jahre 2035 werden wir ein Gigawatt an elektrischer Leistung aus Wind, PV und Biogas haben, 1650 Gigawattstunden regenerativen Strom pro Jahr erzeugen und damit etwa 1,1 Millionen Menschen bilanziell mit Strom versorgen können. Ergänzt um eine Terawattstunde grüne Wärme aus Biomasse, Wärmepumpen, industrieller Abwärme und Erdwärme sind wir bis 2035 bestens aufgestellt. Ob das den Forderungen der Klimaaktivisten gerecht wird? Das müssen Sie die Klimaaktivisten fragen. Wir von unserer Seite können sagen, dass wir mit Hochdruck mit Partnern und Kommunen daran arbeiten, die dringend notwendige Energie- und Wärmewende in der Region voranzutreiben und umzusetzen. Gleichzeitig haben wir als Energiedienstleister aber auch einen Versorgungsauftrag, und müssen sicherstellen, dass die Menschen in der Region immer sicher und zuverlässig mit Energie versorgt werden.

Sie als Projektpartner werden in den Schulen auch mit den Schülerinnen und Schülern direkt in Kontakt treten. Was erwarten Sie für Rückmeldungen?

Frank: Die Pandemie regte uns dazu an, unsere Produkte zu überdenken und zu optimieren, zum Beispiel durch neue Online-Angebote, darunter die AOK-Digital-Beratung. Und genauso nachhaltig sind wir seit vergangenem Jahr bei „Schule macht Zeitung“ unterwegs. Die Schülerinnen und Schüler müssen eben nicht mehr lange Anfahrtswege in Kauf nehmen, sondern wir können ihnen jetzt auch virtuelle Recherche- beziehungsweise Erlebnis-Angebote machen, kommen also direkt in die Klassenzimmer und das auch gern überall gleichzeitig.

Brunnenstein: Wir erhoffen uns, dass die Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung der Themen einen langfristigen Lerneffekt haben und die gelernten Inhalte auch zu ihren Freunden weitertragen und das Thema Nachhaltigkeit, in diesem Fall speziell die Themen Biodiversität und der ökologische Fußabdruck, präsenter werden und auch bei den Jüngsten Begeisterung geweckt wird. In unseren direkten Gesprächen mit den Klassen erhoffen wir uns interessierte und begeisterte Schüler und Schülerinnen, die sich auf das Thema eingelassen haben und spannende Rückfragen für ihre Berichte stellen.

Die Schülerinnen und Schüler können nicht nur die Zeitung näher unter die Lupe nehmen, sondern auch die Redaktion. Sie werden zudem selbst in die Tasten hauen, um Berichte zu schreiben. Was sollten die jungen Leute auf jeden Fall aus der Projektzeit mitnehmen?

Frank: Grün ist nicht nur die Farbe der Hoffnung. Grün ist die Farbe der Gesundheitskasse. Und die unternimmt einiges, um für die Menschen jetzt und in Zukunft einen Unterschied zu machen.

Brunnenstein: Uns ist es wichtig, dass wir den Schülerinnen und Schülern folgendes mitgeben: Die Energieversorgung befindet sich in der Transformation und bietet spannende Perspektiven, die Energie- und Wärmewende aktiv mitzugestalten. Nachhaltigkeit ist ein komplexes und facettenreiches Thema, zu dem wir alle einen Beitrag leisten können. Dafür wollen wir auch die Jüngeren unter uns sensibilisieren. Mit dem Projekt lernen die Teilnehmenden, sich diesen Themen journalistisch anzunähern und ihre Kompetenz zu stärken, ein solch komplexes Thema medial einzuordnen.