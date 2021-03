Lörrach Schulen möglichst lange offen halten

Die beschafften Antigen-Selbsttestkits würden von Fachleuten empfohlen und seien bereits seit Wochen in den Schulen in Österreich im Einsatz: „Die Erfahrungen sind gut, die Anwendung ist einfach“, betont die Stadt. Es erfolgt ein Abstrich in der Nase, kein Rachenabstrichtest, den die Kinder selbstständig unter Aufsicht der Lehrperson durchführen.

Kein Testzwang

Der Test ist freiwillig und sollte zweimal wöchentlich durchgeführt werden. Der Test ist für die Schüler wie auch die Lehrkräfte gratis, Stadt und Land übernehmen die Kosten. „Getestet wird in der Klasse unter Aufsicht von geeigneten und geschulten Lehrkräften nach den geltenden Abstands- und Hygienevorgaben“, so die Mitteilung. Die Stadtverwaltung erwartet die Lieferung der Selbsttests am 25. März: „Es besteht keine Verpflichtung zur Testung, die Eltern müssen ihr Einverständnis zur Selbsttestung ihrer Kinder geben.“

Lutz appelliert an Eltern

Lutz appelliert an alle Eltern, sich der Verantwortung für die Gesundheit und das Wohlergehen der Schulgemeinschaft bewusst zu sein und die Einwilligung zum Testen bei minderjährigen Kindern zu erteilen. Er betont aber, dass es bei der Freiwilligkeit der Tests bleibe und Kinder auch ohne aktuellen Test am Unterricht teilnehmen können.

Die Teststrategie ist mit dem Gesundheitsamt wie auch mit dem Staatlichen Schulamt abgestimmt, Schulleitungen, Elternschaft und Gesamtelternbeirat wurden bereits informiert.

Für den Fall, dass ein Test positiv ausfällt, melden die Schulleitungen die Positiv-Testung an das Gesundheitsamt des Landkreises, das die weiteren Schritte für die Betroffenen einleitet.

Fragen und Antworten

Wer kann sich mit einem Selbsttest testen? Jede Schüler, der im Präsenzbetrieb an der Schule unterrichtet wird. Dies sind aktuell die Grundschulen Klassenstufen 1 bis 4, die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen mit den Klassenstufen 5 und 6, die Abschlussklassen sowie die Klassen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im Präsenzbetrieb.

Wann wird getestet?

Den Zeitpunkt sowie die Organisation der Testung legt die Schulleitung fest. Das Gesundheitsamt Lörrach rät dazu, die Tests vor Schul- und vor Betreuungsbeginn durchzuführen.

Wo wird getestet?

Die Tests werden möglichst in den Klassenräumen durchgeführt.

Was ist beim Testen zu beachten?

Beim Test ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten, die Mund-Nasen-Maske kann für diesen kurzen Moment abgenommen werden, bei den Tests ist von einer geringen Aerosolbildung auszugehen.

Die beaufsichtigende Lehrkraft sollte eine FFP-2-Maske tragen und die Fenster sollten während und nach der Testung zum Lüften komplett geöffnet werden. Anschließend an die Testung ist eine Handdesinfektion und Desinfektion der benutzten Flächen vorzunehmen. Das Ergebnis liegt nach 15 bis 20 Minuten vor.

Wie oft kann getestet werden?

Jeder Schüler kann sich bis auf Weiteres freiwillig zweimal pro Woche in der jeweiligen Schule, unter Aufsicht, kostenlos testen.

Wie hoch ist die Genauigkeit der Tests?

Die Kennwerte „Sensitivität“ und „Spezifität“ beschreiben, wie gut ein Test ist.

Die Spezifität beschreibt die Genauigkeit eines Tests, das heißt: ob alle gesunden, getesteten Personen auch als Gesunde erkannt werden. Die Sensitivität gibt Auskunft darüber, ob alle Kranken auch als Kranke erkannt werden.

Sensitivität: Die ausgewählten Tests haben eine Sensitivität von 92 Prozent und eine Spezifität von 99,26 Prozent. Bei einem Test mit 92 prozentiger Sensitivität werden 92 von 100 Infizierten erkannt, acht Infizierte werden nicht erkannt. Sie erhalten ein negatives Testergebnis, obwohl sie infiziert sind. Diese falschen Testergebnisse werden als „falsch-negativ“ bezeichnet.

Spezifität: Bei der Spezifität wird eine gesunde (nicht infizierte) Person als gesund erkannt und erhält damit ein negatives Testergebnis.

Bei einem Test mit 99,26 prozentiger Spezifität werden 99,26 von 100 Gesunden als gesund erkannt. Nur eine Person von 100 erhält ein positives Testergebnis, obwohl sie nicht infiziert ist. Dieses falsche Ergebnis nennt man „falsch-positiv“.