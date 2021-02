„Im Bericht erscheint der Eindruck, als wäre es an der Schlossbergschule bis Freitagnachmittag nicht klar gewesen, wie der Unterrichtsablauf in der folgenden Woche stattfinden würde. Dem war nicht so. Es gab von Beginn an Vorgaben vom Kultusministerium, wie vorzugehen ist.

Gerne hätten wir den Kindern und Eltern einen lückenlosen Unterricht in geteilten Klassen, ohne Fernlernwochen angeboten. Da das nicht möglich war, haben die Lehrkräfte für zwei Klassenstufen für die erste Woche wieder Materialien für zu Hause gepackt und die anderen beiden Jahrgänge in halber Klassenstärke am Montag in der Schule begrüßt.