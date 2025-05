Lörrach Schulsanierung: Warum sich eine Sanierung seit 2017 hinzieht

Außergerichtlich geeinigt

Hintergrund waren laut Verwaltungsdarstellung Ausführungsmängel an der errichteten Stahlkonstruktion des zweiten baulichen Rettungswegs sowie des Aufzugsschachts, die eine Abnahme „unmöglich“ machten. „Da die Mängelbeseitigung ausblieb, wurde dem verantwortlichen Stahlbauunternehmen gekündigt. Es folgten umfangreiche technische Prüfungen und rechtliche Klärungen“, schildert die Verwaltung weiter. Im vergangenen und in diesem Jahr erfolgten außergerichtlich die Verhandlungen über die Mängelbeseitigung. Inzwischen sei eine Einigung erzielt worden, die kurz vor der Unterzeichnung stehe. Die Sanierung der betroffenen Stahlkonstruktion befinde sich aktuell in der Planungsphase und soll bis Ende September abgeschlossen sein. „Der vollständige Abschluss der Arbeiten am baulichen Rettungsweg ist bis Ende des Jahres vorgesehen“, heißt es.

Die weitere Sanierung

Mit den Brandschutzmaßnahmen sind die Sanierungsarbeiten am HTG nicht abgeschlossen, erinnerte Fritz Böhler (Grüne). Räume fehlten und sanitäre Anlagen müssten saniert werden: „Die Situation am HTG ist nach wie vor unbefriedigend.“ „Die Stadt Lörrach investiert weiter konsequent in die Sicherheit und Zukunftsfähigkeit ihrer Bildungsinfrastruktur“, versichert Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic in einer Mitteilung zum zweiten Bauabschnitt.

Bedauerlicherweise sei es im Projektverlauf zu Verzögerungen durch eine mangelhafte Ausführung gekommen, die eine sorgfältige technische und rechtliche Aufarbeitung erforderten. „Umso erfreulicher ist es, dass wir nun klare Fortschritte erreichen. Das ist eine gute Nachricht nach einer langen Durststrecke, vor allem für die Schulgemeinschaft“, sagt Neuhöfer-Avdic