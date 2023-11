Lörrach: Schutz vor Frauen ist Pflicht

„Viele Menschen denken, das betrifft uns doch gar nicht, das ist ein Thema der Anderen, der anderen Kulturen, derjenigen Frauen, die nichts mit mir und meinem Umfeld zu tun haben.

Viele sehen nicht hin

Die Statistiken und Untersuchungen belegen seit langem anderes. Jede dritte Frau ist in ihrem Leben von Gewalt betroffen, Gewalt gegen Frauen kommt in allen Milieus unabhängig von Zugang zu Bildung oder materiellem Wohlstand, in allen Kulturkreisen, überall weltweit vor. Wir kennen also alle von Gewalt betroffene Frauen, auch wenn wir das oft nicht wissen oder schlimmer noch: vielleicht nicht wissen wollen. Denn wie kann es sein, dass diese tagtäglich geschieht und so viel Schweigen herrscht? Wie viele Femizide wollen wir noch hinnehmen?