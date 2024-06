Lörrach: Schutz vor Hochwasser soll verbessert werden

Rückblick

Das beschauliche Brombach wurde in der Nacht zum 16. Juli 2021 nach einem Starkregen in Teilen überflutet. Der Münchhäusles- und Löhrgraben, im Sommer meist nur schmale Rinnsale, schwollen in kürzester Zeit zu einem reißenden Fluss an. Besonders die Anwohner an der Adelhauser Straße und am Roßwangweg wurden dabei geschädigt.

Die folgenden Untersuchungen ergaben, dass sich das Wasser besonders an der Rosswangbrücke zurückgestaut hatte und dadurch der Bach über die Ufer getreten waren.