Lörrach Schweigender Protest

Lörrach (lu). Bei ihrer vierten Aktion am vergangenen Samstag waren rund 150 Teilnehmer dabei, sagte Hauptorganisatorin Ramona Sebald: „So viele wie noch nie.“ Und was sie besonders freute: Dass in der Fußgängerzone unzählige Bürger quasi Spalier standen, um den Veranstaltern ihre Reverenz zu erweisen und sich mit den Anliegen somit solidarisierten – trotz Regens an diesem Vormittag.

Sie sind schwarz gekleidet und schweigen. Die rund 150 Teilnehmer des „Walk For freedom“ laufen in einer langen Reihe durch die Lörracher Innenstadt. Organisator des Schweigemarschs gegen Menschenhandel am vergangenen Samstag war die Offene Tür Kirche. Unterstützt mit diesem „Lauf für Freiheit“ wird der weltweite Aufruf der Organisation A21. „Wir sind symbolisch für die Freiheit anderer gelaufen. Schweigend, denn Opfer haben keine Stimme. Aber wir glauben daran, dass moderne Sklaverei abgeschafft werden kann“, betont Pastorin Melanie Williford von der Offenen Tür Kirche. Auf ein Problem aufmerksam zu machen, sei der erste Schritt zur Prävention. Denn laut aktuellen UN-Schätzungen leben mittlerweile rund 40 Millionen Menschen in modernen Formen von Sklaverei – ein Viertel davon sind Kinder. Aber nur ein Prozent der Opfer wird jemals gerettet.