Aufgrund der dünnen Personaldecke muss das Parkschwimmbad geschlossen werden. Dies ist auch eine Folge des tragischen Unglücks am vergangenen Sonntag, das die Mitarbeiter psychisch sehr belastet, heißt es in einer Medienmitteilung der Stadt. Die Zeit werde genutzt, um mit den Mitarbeitern die Situation aufzuarbeiten. Das oberste Ziel ist die Sicherheit der Besucher wie auch der Mitarbeiter. Bei Verbesserung der Personalsituation ist es das Ziel, das Bad so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Das Parkschwimmbad schließt ab dem 9. und bis zum 18. August. Erworbene Saisonkarten werden anteilig zurückerstattet, eine Regelung werde bis zum Ende der Freibadsaison bekannt gegeben. „Uns ist diese Entscheidung auch angesichts der kommenden hochsommerlichen Temperaturen in den Sommerferien nicht leichtgefallen, die Sicherheit hat jedoch oberste Priorität, daher bitten wir um Verständnis“, wird Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić in der Mitteilung der Stadt Lörrach zitiert.