Die Öffnungszeiten

Vom 18. Mai bis voraussichtlich 8. September ist das Parkschwimmbad in Betrieb. Jeweils montags bis freitags ist von 6.30 bis 8 Uhr das Freibad für Frühschwimmer geöffnet und nach einer Pause dann jeweils von 10 bis 20 Uhr. Am Wochenende und an Feiertagen ist das Parkschwimmbad jeweils von 9 bis 20 Uhr offen.

Die Ticketpreise

Die Ticketpreise bleiben unverändert. Der Einzeleintritt kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Die Dutzendkarte ist für 50 Euro, ermäßigt für 30 Euro erhältlich. Die Saisonkarte für Erwachsene kostet 100 Euro (ermäßigt 50 Euro), die Jahreskarte für Erwachsene 170 Euro (ermäßigt 85 Euro). Zudem können Erwachsene ab 17.30 Uhr eine Feierabendkarte für vier Euro erwerben. Der Eintritt für das Frühschwimmen ist nur mit Jahreskarte, Saisonkarte oder Dutzendkarte möglich. Weitere Tarife sind unter www.loerrach.de/parkschwimmbad abrufbar. Alle Tickets können vor Ort erworben werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Einzeleintritte über das Online-Ticketsystem zu buchen.