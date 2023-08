Lörrach Sechs Berufsanfänger starten in die Ausbildung

Alle Ausbildungsplätze sind belegt

Die Berufsausbildung hat in der 90-jährigen Firmengeschichte schon immer einen hohen Stellenwert eingenommen, da sie nicht nur die Grundlage für qualifizierte Fachkräfte von morgen legt, sondern auch die Zukunft des Unternehmens nachhaltig mitgestaltet, heißt es in einer Mitteilung. Die neuen Auszubildenden werden in den kommenden Jahren sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht auf ihre verantwortungsvollen Aufgaben vorbereitet.

Geschäftsführer Wolfgang Wetzel wird in der Mitteilung des Unternehmens mit den Worten zitiert: „Wir freuen uns, auch zum Ausbildungsbeginn dieses Jahr alle Ausbildungsplätze optimal belegt zu haben. Die NSI ist bestrebt, junge Talente zu fördern und ihnen die bestmöglichen Chancen für ihre berufliche Entwicklung zu bieten. Wir sind überzeugt, dass sie einen wertvollen Beitrag leisten werden. Wir heißen die sechs neuen Auszubildenden herzlich willkommen und wünschen ihnen einen erfolgreichen Start in ihre Ausbildung bei der NSI.“