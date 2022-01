Lörrach Sechs Feuerwehreinsätze an Silvester

Gegen 15.40 Uhr rückte sie zu einem Brand in den Brombacher Wald aus. Bereits bei der Anfahrt stellten die Einsatzkräfte starke Rauchentwicklung fest. Aber noch während der laufenden Erkundung wurde durch die Leitstelle ein weiterer Flächenbrand in einem anderen Teilstück des Brombacher Stadtwalds in rund vier Kilometern Entfernung gemeldet. Von der ersten Einsatzstelle wurden daraufhin ein Führungsfahrzeug und zwei Löschgruppenfahrzeuge abgezogen. Die Löscharbeiten für beide Einsätze dauerten bis gegen 17.30 Uhr an, schreibt die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite: „Alle Abteilungen unserer Feuerwehr waren im Einsatz. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen.“

Um 22.03 Uhr wurde die Abteilung Lörrach wegen einer hilflosen Person in einer Wohnung in der Teichstraße alarmiert. Fast zeitgleich meldete eine Waldspaziergängerin von ihrem Nachtspaziergang einen umgestürzten Baum auf einem Waldweg. Die Stelle wurde vom Einsatzleiter vom Dienst erkundet: Der Baum wurde am Vormittag des Neujahrstags vom Waldweg entfernt.