Lörrach: Seelenfutter mit zwei Chören

Vokalensemble tritt auf

Rhythmisch, packend und mit schönen Stimmen begrüßte Scat’n Types das Publikum mit dem Barbershop-Blues. Das Programm der zwölf Sängerinnen und ihrer Dirigentin Tracy Webb-Kolbinger war ähnlich vielseitig wie bei Soulfood. Besonders unter die Haut gingen die Stimmen der Frauen bei den A cappella-Stücken, zum Beispiel dem gefühlvoll gesungenen „Memories“ und dem Song „Mad World“ aus den 80ern, der später durch die Netfix-Serie „Haus des Geldes“ zum Hit wurde. Mit ruhigem, dichten Sound sangen die Frauen über die verrückte Welt, in der die Menschen so oft im Kreis rennen, und bewegten dazu ihre Hände rhythmisch in weißen Handschuhen. Begeisterter Applaus war der verdiente Lohn.