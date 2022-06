Lörrach Segen aus drei Kontinenten

Mohan arbeitet seit Ende Januar als Geistlicher hauptsächlich in Grenzach-Wyhlen, aber auch in anderen Gemeinden des Dekanats. Bis Herbst 2021 wirkte er als Gastprofessor an der Universität Freiburg und unterstützte parallel dazu die Priester am Hochrhein und im Wiesental. Die Kollekte der ökumenischen Feier war für eine Armenschule in Mohans indischer Heimat bestimmt.

Vor allem am Sonntag waren die Pfingstgottesdienste in nahezu allen Kirchen der Region gut besucht. Die Menschen freuten sich, nach monatelangen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie wieder in Gemeinschaft feiern, beten und singen zu dürfen.

Gleichwohl war die Freude getrübt. Der Krieg in der Ukraine erfüllt viele Christen mit großer Sorge. Die Abscheu vor Verletzungen der Menschenrechte und der Würde durch Putins Soldaten kam in Predigten und Ansprachen zum Ausdruck. Umso intensiver waren die Gebete und Fürbitten um Frieden und Freiheit in der ganzen Welt.

Mehrfach wurde der Geist Gottes beschworen. „Nur er lässt uns die Türen aufreißen, nur er sorgt dafür, dass wir wahrgenommen, verstanden und ernst genommen werden“, unterstrich ein Geistlicher mit dem Hinweis auf das Jesu-Wort im Evangelium: „Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.“

Vergebung und Gnade – da seien wir doch alle darauf angewiesen, betonte der Theologe. Dabei müsse das Handeln der Kirche von Liebe und Menschlichkeit geprägt sein, damit der gute Geist Gottes wirken könne. Wörtlich: „Wenn ich erhebende, besondere Gottesdienste erlebe, spüre ich den Geist Gottes.“