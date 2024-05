Lörrach: Seine große Liebe galt dem Jazz

Wie er zum Jazz kam

Doch der junge Büche tat sich mit Freunden zusammen, hörte die ihn begeisternden Klänge im Schweizer Radio: „Beim Jazz geht der Fuß mit! Es swingt und groovt, der ganze Körper will mit“, so schilderte es Werner Büche mit glänzenden Augen in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Bei einem Freund hörte er alte Schellack-Platten. So etwas wollte er auch spielen. Mit Freunden machte er später Tanzmusik, möglichst mit Jazzanleihen, und übernahm die Klarinette – alles ohne Noten. Sie nannten sich „Swing Stars“ oder „Rolandos“ und spielten bei Jazz-Matineen. So fing alles an.

Junge Menschen für Jazz begeistern

Das Programm im einst eigenhändig renovierten Club, der nach mehreren Stationen schließlich im Haagensteg sein schönes Domizil fand, gestaltete Büche stets abwechslungsreich. Ein Anliegen war es ihm auch, junge Menschen für den Jazz zu begeistern.

Seelenverwandtschaft

In den Jahrzehnten seines Wirkens hatte Büche ein großes Beziehungsnetz aufgebaut. Der Name Jazztone hat sich unter seiner Leitung einen guten Ruf bis nach Übersee erarbeitet. Mit vielen Jazzern verband ihn eine Art Seelen-Verwandtschaft, sagte Büche einmal.