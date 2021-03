Lörrach Selbsttest macht Schule

Die Selbsttests sind ein wichtiger Baustein des kommunalen Hygienekonzepts. Sie sind freiwillig, für Schüler ebenso wie für Lehrer gratis, und sie sollen zwei Mal wöchentlich angeboten werden. Stadt und Land übernehmen die Kosten. „Getestet wird in der Klasse unter Aufsicht von geschulten Lehrkräften nach den geltenden Abstands- und Hygienevorgaben“, erläutert die Verwaltung. Sie stellte die erste Lieferung der Selbsttests für den gestrigen Donnerstag in Aussicht. Wichtig: „Es besteht keine Verpflichtung zur Testung, die Eltern müssen aber ihr Einverständnis zur Selbsttestung ihrer Kinder geben“, so die Kommune.

Hans-Thoma-Gymnasium

Unterdessen hat das HTG bereits mit der Testung seiner Schüler begonnen. Allerdings, so Direktor Frank Braun auf Anfrage unserer Zeitung, nicht mit der Offerte der Stadt, sondern in Kooperation mit der Kanderner Arztpraxis Wiedemann. Denn: Gegenwärtig seien Haftungsfragen, die bei Verletzungen von Kindern und Jugendlichen während der Anwendung der Selbsttests auftreten könnten, nicht ausreichend geklärt. Diese Fragestellung beschäftige derzeit das Kultusministerium.

Insbesondere bei den jüngsten HTG-Schülern sei die Morphologie der Nase wesentlich sensibler als bei Erwachsenen, betonte Braun. Auch die Verunsicherung im Kollegium wegen Schäden, die bei Selbsttests theoretisch auftreten könnten, habe zu einer Alternativlösung geführt, bei der die Testung von Fachleuten vorgenommen werde. Allerdings habe das HTG unabhängig davon bereits um den 10. März herum proaktiv seine nun praktizierte Teststrategie organisiert, weil zu diesem Zeitpunkt die Perspektiven für praktikable Tests an Schulen noch nicht klar gewesen seien, so Braun.

Die Schüler der 5. und 6. Klasse sowie der Oberstufe wurden nun in Etappen in der Alten Turnhalle mit einem klassischen Nasen-Rachen-Abstrich getestet, rund zweieinhalb Stunden dauerte der gesamte Prozess – alle Ergebnisse waren negativ. Die Schüler kamen in einem rollierenden System aus dem Unterricht in die Turnhalle. Allerdings haben sich zumindest bei der Premiere weniger als die Hälfte der rund 450 Präsenzschüler testen lassen. Kosten kommen auf das HTG auch bei der gegenwärtig favorisierten Variante nicht zu: Diese übernehme die Kassenärztliche Vereinigung. Mit Blick auf die Testbereitschaft müsse sicher noch eine Weile gewartet werden, um verlässlichere Aussagen treffen zu können. Wie das HTG weiter verfahren wird, hänge in erster Linie von den Ergebnissen der ministeriellen Prüfung und den daraus folgenden Aussagen ab, sagte Braun.

Unterdessen würde es Ilona Oswald, Fachbereichsleiterin „Jugend, Schulen, Sport“, begrüßen, wenn das HTG das Angebot der Stadt wahrnehmen würde. Die überwiegende Mehrheit der Lörracher Schulen gehe den Weg der Kommune mit. Zudem sei der Selbsttest weniger invasiv als ein „klassischer“ Nasen-Rachen-Abstrich.

Hebel-Gymnasium

Im Hebel-Gymnasium wird eine geschulte Lehrkraft am heutigen Freitag das Testprinzip in den einzelnen Klassen und Kursen erklären. Jeder Schüler bekommt zudem einen Test mit nach Hause, so dass der Vorgang gegebenenfalls einmalig in den eigenen vier Wänden geprobt werden kann. Die Eltern sind informiert, die Einverständniserklärung zugestellt. Das „Hebel“ möchte am kommenden Montag mit dem Testverfahren beginnen. Dabei wird die Kursstufe im jeweiligen Klassenverband getestet, die Fünft- und Sechstklässler begeben sich in Dreiergruppen aus dem Klassen- in ein Testzimmer und von dort nach dem Selbsttest wieder zurück in den Unterricht.

Theodor-Heuss-Realschule

Der Theodor-Heuss-Realschule (THR) liegen die Test-Kits ebenfalls wie von der Stadt angekündigt vor, sagte Konrektorin Monika Sigrist. In der THR werden die Schüler der 5. und 6. Klasse und die Abschlussklassen in einem rollierenden System in jeweils geteilten Klassenverbänden beschult. Auch die THR gibt zunächst jedem Kind einen Test mit nach Hause – samt Elternbrief, an den die Einverständniserklärung angehängt ist. Auf Basis der unterschriebenen Erklärungen soll kommende Woche mit den Tests begonnen werden, sagte Sigrist.