Ein 81-jähriger Mann wurde bereits am Dienstag, 29. April, Opfer seiner Hilfsbereitschaft. Zwischen 12 und 15 Uhr habe eine unbekannte Frau an der Haustür bei dem in der Zeppelinstraße wohnenden Senior geklingelt. Sie sei schwanger und benötige etwas zu trinken. Der Senior ließ die unbekannte Frau in sein Haus und habe ihr in der Küche einen Kaffee zubereitet. Diesen Moment nutzte die Unbekannte wohl aus und entwendete aus der im Flur liegenden Geldbörse des Seniors dessen Bankkarte sowie mutmaßlich die dazugehörige PIN. Später wurden mit der entwendeten Bankkarte an einem Geldautomaten mehrere Bargeldbeträge ausbezahlt, teilt die Polizei mit.