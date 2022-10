Lörrach. Ein 81-jähriger Mann bemerkte am Dienstag gegen 10 Uhr an der Kasse eines Lebensmitteldiscounters in der Weiler Straße, dass seine Geldbörse gestohlen worden war. Sie hatte sich in seiner Handtasche befunden. In der Börse befanden sich Identitätsdokumente, Bankkarten und ein kleinerer Bargeldbetrag, so die Polizei.