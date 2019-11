Lörrach Senioren-Kreis löst sich auf

Zu einer letzten Kaffee-Runde trafen sich noch einmal über 70 Ehemalige im Lörracher Lasser-Saal. In früheren Jahren wurde der Kreis noch unterstützt von der Schöpflin-Personal-Leitung und später von der Quelle-Personalbetreuung. Mit der Zeit mussten Aufgaben wie Adresspflege und Einladungen aber von Mitgliedern des Senioren-Komitees übernommen werden. In den ersten Jahren waren auch Tagesausflüge mit zahlreichen Teilnehmern organisiert worden.

Einst im Gasthaus „Zum Adler“ in Brombach, dann in der Mehrzweckhalle in Hauingen und in den letzten Jahren in der Alten Halle in Haagen mussten die Komitee-Mitglieder mit Hilfe von Freiwilligen des Hauinger Frauenchores die Weihnachts- oder Herbstfeiern vorbereiten, veranstalten und aufräumen. Das war für die älter werdenden Mitglieder nicht mehr zu schaffen, so eine Pressemitteilung des Kreises. So wurde für diese letzte offizielle Veranstaltung das Brauhaus „Lasser“ gewählt. Als der Lasser-Wirt Frank Berberich hörte, dass der Rest der Gemeinschaftskasse einer sozialen Einrichtung gespendet wird, spendierte er spontan den Kaffee für alle Besucher.