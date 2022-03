Lörrach Senioren möchten selbstbestimmt leben

Die Themen

Aufgeteilt in die fünf Themenbereiche Freizeit/Angebot, soziale Kontakte, Engagement, Unterstützung/Hilfe, Wohnen sowie Verkehr/Mobilität/Öffentlicher Raum wollten die Initiatoren in Erfahrung bringen, wo Verbesserungsbedarfe in den beiden Ortsteilen bestehen und wie Senioren ihre Lebenssituation vor Ort selbst beurteilen. Zusätzlich konnten die Befragten Anregungen und Wünsche äußern. Insgesamt haben sich 350 Personen an der Umfrage beteiligt.

Freizeit

Die Mehrzahl der Umfrageteilnehmer kennt die Freizeit-Angebote vor Ort und nimmt diese zum Teil auch wahr. Häufig ist die Teilnahme davon abhängig, ob Freunde und Bekannte diese Angebote ebenfalls nutzen.

Das Freizeitangebot wird von einem Drittel der Befragten als gut bis sehr gut bezeichnet; doch nahezu die Hälfte der Befragten hält das bisherige Angebot für ausbaufähig. Es liegen der Steuerungsgruppe mehr als 180 Vorschläge vor. So wurde zum Beispiel sehr häufig der Wunsch nach einem regelmäßig stattfindenden Seniorentreff, aber auch einem Tanzangebot oder einem Bouleplatz geäußert.

Soziale Kontakte

In der Kategorie Soziale Kontakte ist ein großer Teil der Befragten zufrieden, mehrfach wurde der Wunsch nach einem gemeinsamen Mittagstisch geäußert. Diese Anregung hat die Steuerungsgruppe aufgenommen. Am 11. Mai wird es erstmals einen gemeinsamen Mittagstisch in der Stiftung Udo und Johanna Kunz in Hauingen geben. Angestrebt ist ein regelmäßiges Angebot.

Für den Aufbau eines Helferteams werden noch Interessierte gesucht. Diese können sich bei Ute Hammler telefonisch unter 07621/415 327 melden.

Verkehr und Mobilität

Beim Thema Verkehr/Mobilität/Öffentlicher Raum sehen viele der Befragten noch Verbesserungsbedarf: sichere Geh- und Radwege, überdachte Buswartehäuschen und Ruhebänke wurden benannt.

Ein häufig genannter Wunsch in Hauingen ist ein Tempolimit der Ortsdurchfahrung von 30 km/h. Auch beim ÖPNV wird Verbesserungspotenzial gesehen.

Wohnen

Was die Wohnsituation betrifft, so zeigt das Umfrageergebnis deutlich, dass die Senioren auch im Alter möglichst lange selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben möchten, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Das Ergebnis beim Thema Unterstützung und Hilfe spiegelt diesen Wunsch wider: Mehr als ein Drittel wünscht sich „helfende Hände“ – vor allem im Haushalt und Garten. Ein deutliches Ergebnis zeigen auch die Antworten bei der Frage nach Wohnformen, wenn ein selbstbestimmtes Wohnen nicht mehr möglich ist: 250 Bürger wünschen sich für diesen Fall betreutes Wohnen oder Service Wohnen – und dieses nach Möglichkeit in zentraler Lage und im vertrauten Umfeld.

Engagement

Auch die Bereitschaft, sich sozial zu engagieren, ist bei den Befragten hoch: 40 Prozent signalisierten Bereitschaft, sich grundsätzlich engagieren zu wollen. Häufig wurde in diesem Zusammenhang die nachbarschaftliche Hilfe oder das Engagement im Bereich Natur und Umwelt benannt.

Besonders freuen sich die Mitglieder der Steuerungsgruppe über 50 Personen, die ihre Kontaktdaten auf den Umfragebögen angegeben haben. Diese wurden jüngst zu einem gemeinsamen Austausch am 6. April eingeladen.

Veranstaltung für Bürger

Ferner sind Gespräche mit verschiedenen Akteuren und Vereinen der Ortsteile vorgesehen sowie eine Informationsveranstaltung für alle Bürger am 9. Juni. Darüber hinaus ist die Seniorenbeauftragte der Stadt im Gespräch mit diversen Kooperationspartnern, etwa der Schöpflin-Stiftung in Brombach.

„Ich bin sehr erfreut über die gute Resonanz bei der Umfrage. Teilhabe und Mitwirkung der Stadtgesellschaft ist und bleibt ein wichtiges Thema“, wird Lörracs Oberbürgermeister Jörg Lutz zitiert.