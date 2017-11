Lörrach Seniorenheim statt Fabrik

Lörrach. Drei Auszubildende der Firma Evonik in Rheinfelden haben im Oktober vier Tage lang ein Sozialpraktikum in der Gevita-Seniorenresidenz in Turmringen absolviert.

Ann-Sophie Pradel, Hoan Nham und Alexander Shersterne waren in der Alltagsbetreuung sowie in der Tagespflege tätig und wagten sich damit in ein ihnen völlig unbekanntes Arbeitsfeld. Organisiert wurde dieses Sozialpraktikum von der Mehrwert-Agentur für Soziales Lernen in Stuttgart.

Tatkräftig unterstützten alle drei Praktikanten die Gevita-Mitarbeiter bei der Durchführung sozialer und kultureller Angebote und kamen dadurch mit den Senioren in vielfältiger Weise in Kontakt und ins Gespräch: bei Bewegungsangeboten und Kreativem, Kulinarischem und Geselligem, Spaziergängen und Ausflügen. Sowohl für die Senioren als auch für die drei Praktikanten war dieser generationenübergreifende Kontakt sehr bereichernd.

Neben dem Kontakt zur Mehrwert-Agentur unterhält die Gevita-Residenz mehrere Bildungspartnerschaften mit verschiedenen Schulen in Lörrach und fördert dadurch den Austausch zwischen Jung und Alt.