Eigentlich finden Über-70-Jährige fast überhaupt nicht den Weg ins Lörracher Kino, berichtet der Theaterchef im Gespräch. Mit dem Seniorenkino werde daher eine neue Zielgruppe fürs Kino erreicht. Dass es Sekt am Nachmittag gibt, hatte ihn zu Beginn auch verwundert. „Das war aber eine sehr gute Idee.“ Und über die Seniorenbeirat-Unterstützung ist er so froh, da so die Besucher beispielsweise den Weg in den Saal und auch zu dem passenden Platz finden. Seniorenbeirats-Mitglied Gabi Schupp quittierte dies mit einem Augenzwinkern: „Es macht uns allen sehr viel Spaß und wir können uns dann kostenlos den Film anschauen.“ Weniger glücklich ist Schupp darüber, dass seit Corona kaum Rollstuhlfahrer mehr unter den Zuschauern sind. Diese würden keinen passenden Parkplatz in der Nähe finden.

Innenstadt belebt

Über die Jahre hinweg habe es auch einige Verbesserungen gegeben, bilanziert Hammler. Angesichts der geringeren Helligkeit im Kinosaal kommen bei der Sitzplatzzuweisung nun Taschenlampen zum Einsatz. Auch wird als Trailer schon der nächste Film beworben, der im Seniorenkino gezeigt wird. Und was sich auch laut Lazuk zeigt: „Die ganze Innenstadt wird vom Seniorenkino belebt.“ Weil aber nicht alle Besucher gleichzeitig nach dem Film ins Foyer strömen sollen, werden diese leicht zeitversetzt in den maximal fünf Sälen gezeigt.