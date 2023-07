Lörrach Seniorensommer: Attraktive Angebote für den August

Auf Tour

Einmal gibt es eine Stadtrundfahrt mit Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic zum Thema „Die sozialen Aufgaben einer Stadt“ (10. August), „Rund um Lörrach“ wird bei der Busfahrt OB Jörg Lutz berichten (22. August). Ein Rundgang im „phaenovum“ steht am 4. August an, Hubert Bernnat schildert „Die spannende Geschichte des Versandhauses Schöpflin in der Schlossberghalle (8. August), eine Führung durch die DHBW wird am Mittwoch, 9. August angeboten, eine Führung durch die Stadtbücherei am 10. August. Ein Besuch beim Naturheilverein in Stetten widmet sich am 14. August der Frage „Was für ein Vogel ruft denn da?“ Einen Werkstattbericht aus dem Rathaus präsentiert Neuhöfer-Avdic am 15. August, das „Hotel Stadt Lörrach“ wird am 18. August besichtigt.