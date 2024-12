Lörrach: Seniorin dreist betrogen

Opfer einer Betrugsmasche wurde laut Polizei am Mittwoch gegen 11.35 Uhr eine 66 Jahre alte Frau. Eine unbekannte Frau habe in der Hartmattenstraße an der Wohnungstür der 66-Jährigen geklingelt und um Einlass gebeten, weil angeblich die Wasserleitungen überprüft werden müssten. Die 66-Jährige begab sich mit der Frau in das Badezimmer, wo alle Wasserhähne aufgedreht wurden. Währenddessen nahm die 66-Jährige Geräusche in ihrer Wohnung wahr. Als sie nachschauen wollte, soll sich die unbekannte Frau zunächst in den Weg gestellt haben. Kurze Zeit später verließ die Unbekannte die Wohnung. Bei einer Nachschau entdeckte die 66-Jährige eine offenstehende Terrassentür, zudem fehlten Bargeld und Schmuck. Es wird vermutet, dass sich eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung geschlichen hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: Zwischen 30 und 40 Jahre alt, dunkelbraune Haare, sie sprach akzentfreies Deutsch und trug eine blaue Fleecejacke. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-0, sucht Zeugen.