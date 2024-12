Einer 86-jährigen Seniorin wurde am Donnerstag zwischen 14.20 und 14.30 Uhr die Geldbörse gestohlen. Die Frau befand sich zum Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter in der Robert-Bosch-Straße. Ihre Geldbörse hatte sie in ihrer Handtasche und diese lag laut Polizei in ihrem Einkaufswagen. Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte sie, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. In der Börse befanden sich Ausweise, Bankkarten und Bargeld. Kurze Zeit später wurde bereits eine ihrer Bankkarten zur Bargeldabhebung an einem Geldautomaten eingesetzt.