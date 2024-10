Eine 86-jährige Seniorin wurde am Samstag gegen 12.05 Uhr Opfer eines Geldwechseltricks. Nach dem Verlassen einer Bank in der Haagener Straße wurde sie in der Palmstraße, in Höhe des Senigallia-Platzes, von einem unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob sie eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne. Die Dame holte ihre Geldbörse heraus und wechselte bereitwillig die Zwei-Euro-Münze. Der Unbekannte verabschiedete sich und lief über die Palmstraße in Richtung Bahnhof davon. Kurze Zeit später bemerkte die Dame das Fehlen sämtlicher Geldscheine aus ihrer Geldbörse. Während des Geldwechseln muss der unbekannte Mann in einem unbeobachteten Moment in die Geldbörse der Frau gegriffen haben. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Zwischen 45 und 55 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, kräftige Statur, rundliches Gesicht, kurze graue Haare. Bekleidet war er mit einem grünbraunen Mantel, welcher bis über die Hüfte reichte. Aufgrund der Tatzeit und der Örtlichkeit erhofft sich das Polizeirevier Lörrach Hinweise von Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07621 176-0 entgegengenommen.