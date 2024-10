Lörrach: Sie radiert Hassbotschaften aus

Inzwischen sind es mehr als 100 000 Naziaufkleber, Hakenkreuze oder antisemitische Sprüche, denen sie mit Nagellackentferner, Ceranfeldschaber und Sprühdosen schon zu Leibe gerückt ist.

Für fünf Tage ist sie zu Gast in Lörrach, gibt Workshops in Schulen und präsentiert ihr Wirken in einer Ausstellung. Diese wird am Dienstag, 5. November, um 17 Uhr im Foyer des Rathauses, Egon-Hugenschmidt-Platz, in Anwesenheit von Irmela Mensah-Schramm und Oberbürgermeister Jörg Lutz eröffnet. Die Ausstellung „Hass vernichtet“ soll zum Hinschauen und Handeln animieren.