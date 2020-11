Lörrach Sie sind Säulen des Unternehmens

Claudia Wagner absolvierte ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Von Juli 1997 bis April 2000 war sie als Sachbearbeiterin in der Geschäftsstelle Rheinfelden beschäftigt. Danach arbeitete sie für einige Zeit am Kundenempfang der Vermögensberatung in Lörrach. Am 1. Oktober 2003 wechselte sie in die Organisationsabteilung, wo sie seither beschäftigt ist.

Sebastian Minges hat seine Ausbildung zum Bankkaufmann gleichzeitig mit Jessica Töpper und Claudia Wagner bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden begonnen. Nach erfolgreichem Abschluss arbeitete er zunächst als Vertretung auf mehreren Geschäftsstellen. Im Februar 1999 wechselte Minges zur Geschäftsstelle Stetten. Dort war er für die Kundenberatung zuständig. Weiteres Fachwissen holte sich Minges anschließend in der Kreditabteilung in Lörrach. Im August 2000 wechselte er in den Firmenkundenbereich, wo er lange Jahre als Firmenkundenberater ein geschätzter Ansprechpartner war. Seit 1. September 2014 hat Sebastian Minges die Leitung der Gewerbekundenberatung Rheinfelden übernommen.