Lörrach Sie tauchen gerne ab

2000 selbstlose Deutsche Mark war die Höhe des Privatkredits, den einer der Gründer aufnahm, um einen eigenen Vereinskompressor zu erwerben und dadurch die Logistik für alle Vereinsmitglieder zu vereinfachen. Ein Ereignis, welches zeigt, dass der Einsatz weniger als Startschuss für etwas Großes dient.

Am 23. Juni 1971 war es soweit: Die Tauchsportgemeinschaft Lörrach-Weil am Rhein wurde durch die Loslösung von der DLRG offiziell gegründet. Die ersten Wurzeln schlug sie im Vereinsheim in Tüllingen. Das „Hüttle“ diente als Stützpunkt zum Lagern der Tauchgerätschaften, Befüllen der Flaschen und als Ort der allgemeinen Zusammenkunft, des Austauschs sowie der Planung der Tauchaktivitäten.

150 ist die durchschnittliche Mitgliederzahl, die über mehrere Jahrzehnte beinahe konstant blieb. Selbst in den 2000ern, in denen die Vereinsarbeit leider einen Schwund erlebt. Mitglieder und Vorstände kamen und gingen, aber dennoch wurde zweifellos symbolisch eine Fackel der Leidenschaft, des Einsatzes und der Gemeinschaft über 50 Jahre weitergereicht.

Die vergangenen zehn Jahre standen für die TSG im Zeichen der Ausbildung, Modernisierung und dem Einzug ins neue Vereinsheim im Vogelbachareal Lörrach. Die Ausbildung wurde gestärkt mit klarem Fokus auf Qualität statt Quantität.

Ausbildungsmaterialien sowie die Struktur der Kurse wurden konzeptionell überdacht, um allen Tauchschülern, ob jung oder alt, eine Ausbildung nach höchsten Standards zu bieten. Um dies zu gewährleisten, hilft neben den Ausbildern eine Vielzahl der TSGler tatkräftig mit. Sie ermöglichen dadurch den Schülerinnen und Schülern eine individuelle Betreuung und vermitteln damit zugleich das Gemeinschaftsgefühl, welches man bei der TSG erwarten kann.

Die Digitalisierung hielt unweigerlich Einzug in die TSG. Themen wie die neue Datenschutzverordnung galt es in die Statuten zu implementieren und sogleich die Internetseite samt Facebook- und Instagram-Auftritt und neuem Logo von Grund auf neu zu gestalten. Damit bietet nun die TSG – von Apnoe über Sporttauchen und Technischem Tauchen in Höhlen und Wracks – einen nahbaren Einblick in den Facettenreichtum des Tauchsports in den heimischen und Schweizer Seen sowie auch auf außereuropäischen Tauchfahrten.

Die TSG macht sich neu und will damit ein starkes Zeichen für weitere 50 Jahre Präsenz als Tauchverein in der Region setzen. Das soll gebührend gefeiert werden – nächstes Jahr. Da es aufgrund der situationsbedingten Planungsunsicherheiten nicht möglich war, die Feierlichkeiten zum diesjährigen Jubiläum auf die Beine zu stellen, wird es eine umso spannendere 50+1 Feier im Sommer 2022 geben. Die Planungen sind schon in vollem Gange und versprechen ein sowohl informatives als auch geselliges Fest.