Lörrach: Sie will Kunstschülern Mut machen

Mit ihren Gemälden wolle sie eine Welt erschaffen, in der sie sich wohlfühlt, erzählt die Künstlerin. Zum Ausdruck bringen wolle sie auch die Reinheit der Natur, sagt sie und erzählt von Chelyabinsk, wo in ihrer Kindheit die Luft manchmal so schmutzig war, dass die Bewohner davor gewarnt wurden, das Haus zu verlassen. Manche Bilder ziehen den Betrachter mit mächtigem Sog in die räumliche Tiefe ihrer Traumwelt. Dieser Effekt verstärkt sich, wenn anstelle des normalen Saallichtes Schwarzlicht auf die fluoreszierenden Acrylfarben trifft.

Ihr langer Weg zur künstlerischen Freiheit

Bis Elena Politowa zu ihrer künstlerischen Freiheit gefunden hat, war es ein weiter Weg. Sie lernte selbst die strenge Ausbildungsdisziplin im sowjetischen Russland kennen. Als Tochter eines Ingenieur-Ehepaars wuchs sie in der Industriestadt Chelyabinsk auf und besuchte bis zum Alter von 17 Jahren die dortige Kunstschule. Nach einem Studium der Architektur kam sie 1993 mit 19 Jahren nach Deutschland und wurde als Studentin der Kunsthochschule Kassel zum ersten Mal mit der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts konfrontiert. Mit dem Expressionismus, mit Künstlern aus der Nachkriegszeit: mit Mark Rothko und seinen pulsierenden Farbflächen, dem Aktionskünstler Josef Beuys, mit Anselm Kiefer. Es war eine völlig neue Welt, die alles in Frage stellte, was Elena Politowa bisher kannte: die Malerei früherer Epochen wie Mittelalter und Renaissance sowie den sowjetischen Realismus. „Die moderne Kunst machte mir Angst“, sagt sie. Daher brach sie das Kunststudium ab, studierte nochmals Architektur an der Hochschule für angewandte Wisschenschaft und Kunst (Hawk) Holzminden und arbeitete von 2004 bis 2011 bei einem renommierten Architekturbüro in Basel. Erst in dieser Zeit begann sie wieder, künstlerisch zu arbeiten. Seitdem hat sie ihre Werke in mehr als 30 Ausstellungen vom Dreiländereck bis Ekaterinburg/Russland gezeigt. Gekauft würden ihre Werke gerne von jungen, kunstaffinen Menschen, erzählt sie.

Die Kunstschule hat sie im Jahr 2011 gegründet

Ihre Kunstschule in Lörrach gründete Elena Politowa im Jahr 2011. Das zehnjährige Bestehen ihrer Schule hat sie jedoch erst im Frühjahr 2025 verspätet gefeiert, weil die Schule während der Corona-Pandemie geschlossen war. Es gab einen Tag der offenen Tür, bei dem Werke ihrer Schüler ausgestellt waren.