Lörrach Sie wollen doch nur spielen

Ziemlich trist. Unbesetzt ragt die Holzwippe in die Luft, das Drehkarussell steht still, ein Bauzaun ringsum den Sandplatz. So präsentiert sich seit Monaten der Spielplatz im Rosenfelspark. Jetzt werden Eltern aktiv.

Von Gabriele Hauger

Lörrach. Zur Erinnerung: Im Sommer vergangenen Jahres war bei einer Überprüfung festgestellt worden, dass der hölzerne Hauptträger der Kletteranlage marode ist. Aus Sicherheitsgründen wurde der beliebte Spielplatz geschlossen. Zum Bedauern vieler Eltern, die noch immer sehnsüchtig auf eine Neugestaltung samt Freigabe warten.

„So schnell wie möglich“, hieß es damals von städtischer Seite, soll an gleicher Stelle eine neue Spielmöglichkeit errichtet werden. Wann das Klettergerüst installiert wird, war allerdings schon damals nicht klar. Anvisiert war zunächst Ende des Jahres 2017. Mittlerweile ist Ende Februar.

Erneuerung tut Not. Darüber herrscht Konsens. Über die ihrer Meinung nach allzu langwierige Planungs- und Bauzeit sind viele Eltern mittlerweile verstimmt. „Es sieht unglaublich trostlos aus. Und seit Monaten ist kein Fortschritt zu erkennen. Alle fragen sich: Wann ist es endlich soweit?“, erzählt Caren Ollek, Mutter von zwei kleinen Kindern. Die Lörracherin spielte selbst als Kind begeistert im Rosenfelspark. „Man trifft hier ja immer die selben Mütter. Das hat so etwas Heimeliges.“ Sie liebt das besondere Flair des Rosenfels-Spielplatzes und dessen Übersichtlichkeit – gerade bei kleinen Kindern. „Der Park ist mir ans Herz gewachsen“.

Das geht offensichtlich vielen so. Eigeninitiative ist gefragt, sagte sich Ollek. Aus Gesprächen unter Müttern und Vätern entwickelte sie Anfang Februar die Idee zur Gründung einer Whats–App-Gruppe, die mittlerweile auf rund 80 Adressaten angewachsen ist. Aus der medialen Kommunikation zur aktuellen Spielplatzsituation entwickelte sich ein Plan: Lilian Fischer, ebenfalls begeisterte Rosenfelspark-Mutter, initiierte eine Unterschriftenaktion. Listen hängen inzwischen in zahlreichen Einrichtungen aus: in Kindertagesstätten, beim Kindersport, im Musikgarten, in der Stadtbibliothek. Gefordert wird darin: „Wir möchten unseren beliebten Spielplatz zurück!“ Und dies so schnell wie möglich.

Das hoffen auch Lilian Fischer und ihre 18 Monate alte Tochter. „Das Ambiente mit den vielen Freiflächen, der feste Treffpunkt mit anderen Müttern und natürlich die Tiere – das macht den Rosenfelsspielplatz für uns zu etwas Besonderem. Und wir vermissen ihn sehr.“

Dabei fordern die Eltern laut Ollek keine spektakulären neuen Angebote. „Das Klettergerüst fand ich prima. Eine Baby-Schaukel wäre wichtig. Und der Boden müsste dringend frisch aufgefüllt werden. Etwas Modernisierung täte schon Not. Viele fänden auch eine Wasserpumpe toll.“

Um ihrem Anliegen mehr Nachdruck zu verleihen, sollen die Unterschriftenlisten in etwa zwei Wochen an die Stadt übergeben werden.

Diese zeigte auf Nachfrage durchaus Verständnis für das Anliegen der Eltern. „Das Frühjahr ist anvisiert“, so Annette Buchauer, Fachbereichsleiterin „Grundstücks- und Gebäudemanagement“. Zumindest soll dann ein Teil des Spielplatzes wieder geöffnet werden. Ein externer Fachplaner ist eingeschaltet. „Wir wollen zukunftsträchtig planen und nicht einfach nur die Geräte ersetzen. Denn auch der Kleinkindbereich hinter der Hecke ist sicher nicht mehr zeitgemäß“, so Buchauer. Auch an die Aufstellung von Sportgeräten wie in der Hammerstraße sei gedacht.

Warum alles so lange dauert? Zum einen sei die Planung nicht den üblichen Prozess gegangen, da die Schließung ja unerwartet gekommen sei, so Buchauer. Zum anderen führt sie die enorme Arbeitsbelastung in ihrem Fachbereich an. Dennoch betont sie „Wir sind mit Hochdruck dran. Wir wissen, wie wichtig der Spielplatz für die Bürger ist, und es sieht derzeit tatsächlich reichlich trostlos aus.“ Sie hofft auf eine erste Nutzungsmöglichkeit im April, Mai. Doch: „Versprechen kann ich es nicht.“

Die engagierten Eltern hoffen unterdessen, über ihre Unterschriftenaktion Druck machen zu können. „Die Listen sind gar nicht nötig“, sagt indes Buchauer. „Wir wissen ja, wie wichtig das Projekt ist. Aber: Die Zeit für eine gute Planung und Umsetzung ist auch wichtig.“ Nach dem für nächste Woche angesetzten Planungsgespräch könne sie die weiteren Schritte samt Zeitplan konkretisieren.