Lörrach Sieg des Lebens über den Tod

Die katholische Kirchengemeinde feierte ihre Osternacht online. Bewegend war es, wie Pfarrer Thorsten Becker und das Seelsorgeteam unter feierlichem liturgischem Gesang mit Kerzen aus der Dunkelheit in die Kirche einzogen und wie sie dann die Osterkerzen für alle fünf Pfarreien und das Seniorenzentrum Sankt Fridolin entzündeten. Becker predigte über die Verlorenheit der Menschen in Zeiten der Pandemie mit Krankheit und Tod, Existenzängsten und einer ungewissen Zukunft für junge Leute: In diese Verlorenheit sende Gott das Wunder der Auferstehung und seine Liebe.

Der katholische Pfarrgemeinderat und das Seelsorgeteam hatten sich Anfang der Woche schweren Herzens entschlossen, wegen Corona alle Präsenzgottesdienste abzusagen. Daher waren von Gründonnerstag bis Ostermontag nur professionell gefilmte Online-Gottesdienste zu erleben.

Trotzdem versuchten Haupt- und Ehrenamtliche, lieb gewonnene Traditionen aufrecht zu erhalten. Bei den Gottesdiensten wurden die Nummern der Lieder angezeigt, sodass die Gläubigen zu Hause mitsingen konnten. Die Kirchen waren tagsüber offen. Dort konnten die Menschen das Osterfeuer von den Osterkerzen und coronakonform in Fläschchen abgefülltes Osterwasser holen. Der Garten an der Bonifatiuskirche lud zum Verweilen ein. Dort symbolisierten alte Schuhe, die unter anderem Kinder der Eichendorffschule bunt bepflanzt hatten, das Unterwegssein der Christen.

Bei den evangelischen und den freikirchlichen Gemeinden gab es vielfältige Gottesdienste und Angebote. Online feierten etliche Gemeinden am Gründonnerstag das Abendmahl, damit die Gläubigen wenigstens am Bildschirm Gemeinschaft erleben konnten. Es gab musikalisch gestaltete Video-Gottesdienste, etwa an Karfreitag zur Sterbestunde Christi in der Stadtkirche oder am Ostermontag einen fröhlichen Gospelgottesdienst in der Christuskirche.

Es fanden aber auch viele Präsenzgottesdienste statt - mit begrenzter Teilnehmerzahl, mit Hygienekonzept und ohne Gemeindegesang. „Uns ist es wichtig, dass die Menschen zu Andacht und Gebet zusammen kommen können“, sagte etwa Pfarrer Tobias Walkling von der Lukasgemeinde Inzlingen.

Bei der Stadtmission feierten bis zu 50 Gläubige Ostergottesdienste im großen Gemeindesaal. Für alle anderen gab es Videoübertragungen. Als Gemeinde müsse man abwägen zwischen Sicherheitsanforderungen und der Sehnsucht der Menschen nach Gemeinschaft und Freiheit, sagte Pastor Stefan Heeß.