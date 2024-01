Lörrach: Silvester-Reste sind weggeräumt

Brombach und Tumringen

Wenngleich wie in jedem Jahr einiges an Abfall anfiel – von leergefeuerten Feuerwerksbatterien bis hin zu leeren Sektflaschen –, sei die Silvesternacht in Lörrach vergleichsweise glimpflich abgegangen. „Ich habe schon gehört, dass es in Nachbarstädten mehr Müll wegzuräumen gab“, sagt Werner.

In Brombach gab es zwei, drei Stellen, an denen der Müll so aufgetürmt dalag, dass die jeweils eingesetzten Reinigungsfahrzeuge prompt gefüllt waren. Auch rund um die Tumringer Grundschule, auf dem Sportplatz und bei der Sporthalle fiel einiges an.