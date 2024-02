Lörrach: Philipp Simon neuer Kommandant der Feuerwehr Haagen

Die Einsätze

Er berichtete von 77 Einsätzen, von denen 61 in den anderen Orts- und Stadtteilen abzuarbeiten waren. 42 aktive Einsatzkräfte hat die Abteilung, darunter drei weibliche. Es gab zudem Übungs-, Fortbildungs- und Dienstanlässe, damit die Wehr weiterhin auf dem neusten Stand und einsatzbereit bleiben könne, so Börs.

Die Freizeitaktivitäten

Auch der kameradschaftliche Teil wurde nicht vernachlässigt - so wurde etwa ein Hüttenwochenende in Fröhnd angeboten. Die Reise nach Berlin auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Takis Mehmet Ali war einer der Höhepunkte im vergangenen Jahr. Auch Aktivitäten im Ortsteil wie das Ausrichten des Sommerfests, die Mitwirkung beim Fasnachtsfeuer in Röttelnweiler oder bei der Dorfputzete zeugten von der Verbundenheit mit dem Ortsteil.