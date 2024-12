Als Marke etabliert

Ein Jahrzehnt später haben sich die Sixx Paxx als eigene Marke etabliert. Zum einen folgen sie dem Vorbild der 1979 gegründeten amerikanischen Chippendales, zum anderen sind sie dem RTL-Universum der Reality- und Trash-Shows verbunden geblieben. So suchte Marvin Manson 2021 bei „Are You The One?“ nach der Richtigen, Bastian Maan war 2022 Kandidat bei „Die Bachelorette“, und Marc Terenzi, das wohl prominenteste Ex-Mitglied, zog 2017 direkt nach seinem Ausscheiden aus der Truppe ins Dschungelcamp. Heute gelten die Sixx Paxx als sichere Bank für spaßige „Mädelsabende“ und Junggesellinnenabschiede. Letztere feierten gleich mehrere angehende Bräute mit ihren Freundinnen im Burghof.

Andere Besucherinnen hatten die Tickets geschenkt bekommen. „Wegen der Gaudi“ seien sie hier, erklärte eine Zuschauerin am Donnerstagabend. Ihre Kollegin ergänzte: „Wir wollen nur schauen, wie die anderen Frauen abgehen. Wir haben zu Hause schönere Männer.“