Lörrach Ski Club stellt Weichen für die Zukunft

Das Hüttenleben

1924 nahm das rege Hüttenleben seinen Anfang, das den Verein lange Jahre prägen sollte. Der Ski-Club mietete die Holzhauerhütte auf dem Gisiboden, um dann 1927 in eine ehemalige Viehhütte auf der Grafenmatt am Feldberg zu wechseln. Das gepachtete, in Eigenarbeit ausgebaute Haus brannte zwar 1950 aus, entstand aber 1952 auf einem nahegelegenen Erbpachtgrundstück neu. Die Hütte wurde zum Dreh- und Angelpunkt für die Organisation von Kinderskikursen, Rennläufen und vielfältigen Angeboten für alle Altersgruppen. Die Bettenzahl stieg stetig bis auf 50 an, und die Zahl der Vereinsmitglieder erreichte in den 1960er Jahren mit 600 ihr Allzeithoch.

1989 kam dann der Einschnitt: Wegen sinkender Mitgliederzahlen und hoher behördlicher Auflagen, die den Verein finanziell überlastet hätten, entschloss sich der Vorstand unter dem damaligen Vorsitzenden Thomas Wipf zum Hüttenverkauf.

Neue Schwerpunkte

In der Folge legte der Ski-Club den Fokus auf Tagesausfahrten in die Alpen sowie auf Familienfreizeiten und initiierte unter dem Vorsitzenden Bernd Rombach die Kooperation mit dem Skiclub Brombach für den Ausbildungs- und Rennbereich, die bis heute besteht.

Heute muss sich der Vorstand angesichts des klimatischen und demografischen Wandels ganz grundsätzlichen Fragen stellen: Kann man angesichts des Temperaturanstiegs und Schneemangels in den Bergen überhaupt noch guten Gewissens Ski fahren? Und wie begegnet man der Tatsache, dass der Altersdurchschnitt der mittlerweile noch 240 Vereinsmitglieder höher ist als früher?

Der Vorstand versucht diese Fragen pragmatisch anzugehen: Um zur Schonung des Klimas und der Ressourcen nicht mit halbleeren Bussen zu den Skiausfahrten und Familienfreizeiten in die Alpen zu fahren, lädt der Ski-Club Lörrach auch seine Kooperationspartner aus Brombach und andere Vereine zur Teilnahme ein. Und den kürzer werdenden Wintern und dem gestiegenen Altersschnitt begegnet er durch ein ganzjähriges Programm mit den Schwerpunkten Sport, Geselligkeit und Kultur sowie durch die gezielte Einbeziehung von Senioren.