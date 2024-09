Lörrach: Slowfood zeichnet das Mättle aus

Engagement von Slowfood

Dank des Engagements von Slowfood Lörrach haben es bereits neun Gasthäuser aus dem Landkreis in den Genussführer geschafft: Neben Mättle und Krone sind dies das Rössle inTodtnau-Geschwend, das Gasthaus Waldfrieden in Herrenschwand, die Tanne in Tunau, der Gasthof Schlüssel in Pfaffenberg, die Sennhütte in Schwand im Kleinen Wiesental, der Hirschen in Holzen sowie der Hirschen in Egerten. Den neuen Slowfood-Genussführer gibt es seit dem zweiten September als Buch, außerdem als App.