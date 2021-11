Lörrach So einzigartig wie die Region

In der Dauerausstellung des Lörracher Museums betreten Besucher ein begehbares Satellitenbild der Region am Oberrhein, die sich auf Deutschland, Frankreich und die Schweiz erstreckt. In vier Themenblöcken erklärt sie die Geschichte der Region, das Leben an der Grenze, blickt in die Zukunft. Die konsequent zwei- oder dreisprachige Beschriftung – deutsch, französisch, alemannisch –­ in allen Ausstellungen des Dreiländermuseums habe die Jury überzeugt, sagte Merk. Außerdem trage das Museum zur Reflexion über Geschichte und Sichtweise der Nachbarn bei.