Lörrach So schmecken Partnerstädte

An vier Ständen auf dem Alten Markt können sich die Besucher über die Reiseziele in Italien, England und Frankreich informieren und mit den Delegationen ins Gespräch kommen. Dabei gibt es einiges zu entdecken und zu probieren: Die Spargelbruderschaft aus Village-Neuf – nur wenige Kilometer Luftlinie von Lörrach entfernt und seit über 30 Jahren mit Haagen verbunden – verbreitet in ihrer Tracht gute Stimmung, bietet frischen Spargel an sowie Weine und Spargelgugelhupf zur Verkostung.

Aus Sens im Burgund bringen die Kolleginnen der dortigen Museen eine Auswahl an Geschenkideen und Delikatessen aus der Region mit. Am Stand von Chester kann man sich über die touristischen Höhepunkte der historischen Partnerstadt in Nordengland informieren. Aus Senigallia reist eine Gruppe mit Schülerinnen und Lehrkräften an, die mit einem Winzer aus der Marche Region Produkte und Infos zu ihrer Stadt an der Adria anbieten.