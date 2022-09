Lörrach So vielseitig wie die Gemeinde selbst

Zu Beginn des Unterhaltungsprogramms wurde je ein Mitglied vom Kirchenchor, der Kolpingfamilie, der Pfadfinder oder der Ministranten als Kandidaten auf die Bühne gebeten. Die Aufgabe war, bei den folgenden Darbietungen nicht zu lachen. In rascher bunter Reihenfolge erfolgten nun die unterschiedlichsten Darbietungen. Vom Breakdance über gespielte Sketche bis zu Tanzeinlagen zu fetziger Musik. In der Art eines Slapsticks artete das Aufstellen eines Notenständers für eine Musikdarbietung aus – die Musik bestand dann nur aus zwei Tönen. Die Texte waren zumeist in alemannischer Mundart. Das Publikum hatte viel Spaß und quittierte das Geschehen auf der Bühne immer wieder mit Applaus.

Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst in der Kirche mit Eucharistiefeier um 9.30 Uhr. Zelebrant war Pfarrer Joachim Giesler, der neue Leiter der Seelsorgeeinheit Lörrach und Inzlingen. Sein offizieller Dienst hatte erst am Samstag um Mitternacht begonnen. Thema unter dem Bild des bunten Straußes war die Vielfalt des Gemeindelebens in St. Fridolin, zu dem Einzelne und Gruppierungen gleichermaßen beitragen. Der Kollektenerlös geht an die St. Mary’s School in Pater Mohans indischer Heimat.

Im Anschluss fand ein gemütliches Beisammensein im Gemeindehaus mit Mittagessen statt.