Lörrach Sogar der Blutdruck wird anders gemessen

Emmanuel Macron und Angela Merkel sind die Lieblingsfiguren in Graffs politischer Satire. Nachdem beide den Elysée-Vertrag erneuerten, hätte die französische Presse vermeldet: Macron habe das Elsass an Deutschland verkauft. „Ich muss Sie aber enttäuschen“, so Graff, „das Elsass bleibt französisch, und Deutsch gibt es noch nicht als Amtssprache.“ Also ein europäisches Beispiel für Fake News.

Wie küsst man sich zwischen Deutschen und Franzosen, war ein anderes brisantes Thema. Vor allem sei der Dreierkuss eine erotische Provokation. Wie als Beweis hebt Graff eine Schautafel mit Fotos von Merkel und Macron hoch, wie sie sich zur Begrüßung auf die Wange küssen.

Einen solchen Kuss habe auch Charles de Gaulle Konrad Adenauer gegeben, der wohl noch nie von einem Mann geküsst worden und sichtlich zusammengezuckt sei: Der Beginn der deutsch-französischen Freundschaft.

Graff bedauerte, dass die Elsässer ihre alemannische Vergangenheit etwas vergessen würden. Ein Fehler sei auch, alles durch die nationalistische Brille zu sehen. Die krankhafte Suche nach Wurzeln ende oft in einer Paranoia der Identitäten. Graff fragte sich, wie man die Geschichte des Elsass in einer Minute komprimieren könne – vom Schwarzbrot zum Croissant. Seit die Deutschen nicht mehr in Uniform kämen, sondern als Touristen, habe sich alles geändert. Die Elsässer hätten deutsche Traditionen wie den Weihnachtsmarkt wieder aufleben lassen.

Es war eine humorvolle Geschichtsstunde, eine Nachhilfe in deutsch-französischer Verständigung.