Lörrach: Sommerfrische mit Chor und Trommeln

Wie singt man britische Musik? Besonders die eines Edward Elgar (1857 bis 1934)? So wie der Motettenchor: nobel, ausdrucksvoll, natürlich, klar in der Diktion, hymnisch-beseelt. Zu hören war das bei zwei Konzerten in der voll besetzten Nikolauskirche in Hauingen und einen Tag später in der Martinskirche in Müllheim in Elgars Zyklus „From the Bavarian Highlands“, dem Hauptwerk des Sommerprogramms.