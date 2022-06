Lörrach Sommerliches Fasnacht-Feeling

Schon Stunden bevor sich der Umzug vom Bahnhof aus in Richtung Innenstadt in Bewegung setzte, begann es in der Innenstadt zu brodeln. Einen ordentlichen Anteil daran hatte sicherlich die Sonne, die sich zu sommerlichen dreißig Grad aufschwang; daneben aber auch Guggenmusiken und Partywagen, die frühzeitig ihre Angriffe aufs Trommelfell starteten, sowie zahlreiche Festivalgänger – laut Polizei waren es am Sonntag insgesamt etwa 5000 –, die beizeiten in Richtung Umzugsstrecke strömten – dort freilich bis zuletzt gute Chancen auf gute Aussicht hatten: Insbesondere im Startbereich des Umzugs am Bahnhofsplatz standen die Zuschauer eher licht – und wer die Sonnenseite der Straße nicht scheute, hatte hier komplett freie Bahn.