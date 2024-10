Lörrach: „Typisch Dreiland!“: Gaymann-Ausstellung endet

Siegert Kittel lädt für Freitag, 8. November, zu seiner dritten und letzten vergnüglichen Soiree im Rahmen der Sonderausstellung „Typisch Dreiland!“ ein. Die Ausstellung mit Cartoons von Peter Gaymann ist noch zwei Wochen im Dreiländermuseum zu sehen und zeigt humorvoll und bildlich Ähnlichkeiten und Unterschiede der Mentalitäten in unserer Grenzecke. Kittel beleuchtete diese in seinen Lesungen auch literarisch. Bei der letzten Veranstaltung seiner Reihe geht es schließlich um die Deutschen im Dreiländereck. Die Veranstaltung in der Ausstellung beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.