Lörrach Sonne, Wind und Regen einmal musikalisch

Traditionell eröffneten die „Orchester-Kids“ den musikalischen Reigen. Sonne, Regen, Wind, und Sturm wurden musikalisch in Szene gesetzt. Bei „Suncatcher“ von James Curnow spielten die Kids erfreulich ungezwungen, frisch und selbstbewusst auf. Bestimmt ein Verdienst des Dirigenten Niels Faltum, der vor 18 Monaten ohne jede Erfahrung das Jugendorchester übernommen hatte. Mit „The second Storm“ von Robert W. Smith wurde es stürmisch. Gut gespielt und sehr herzig erklang „When the Rhinos Do The Rumba In The Rain“ (Len Orcino).

Der Vorsitzende Daniel Gramespacher und Jugendleiter Mathias Venker verabschiedeten danach Niels Faltum, der wegen seiner Ausbildung Lörrach verlassen wird.