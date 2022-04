Lörrach Sorge um „Hopplahopp“-Vorgehen

Jugend übt Kritik

„FridaysForFuture“ geht es hier aber zu schnell, „ein bisschen hopplahopp“, wie Timo Kirstner in der Bürgerfragestunde unterstrich. Es solle noch weiter geprüft werden, ob doch mehr Substanz erhalten werden kann. Außerdem warf er der Stadt Intransparenz vor. „Die wenigsten Bürger wissen, was da passiert.“

Einige Gebäude seien als Prüffall kategorisiert, die ausgewiesene Fachfirma habe sogar Bohrungen vorgenommen, entgegnete die Bürgermeisterin. Teilweise gebe es auch Holzelemente mit giftigem Anstrich. Mit einer langen Liste an schon gebotenen Informationen konterte Neuhöfer-Avdic zudem ein angebliches Info-Defizit. „Im Moment bespielen wir alle Kanäle.“ Für Samstag, 14. Mai, wird auch zum „Tag der Städtebauförderung auf das Areal eingeladen.

Hinter die Verwaltungspläne stellte sich Grünen-Stadtrat Fritz Böhler. Bedenken seien hinreichend berücksichtigt worden. Unter den städtebaulichen Kriterien falle der Erhalt der großen Bruchsteinmauer. Die ökonomische Betrachtung bei einem Erhalt müsse auch beachtet werden, Stichwort: Bauen in die Höhe. Böhler bat, die Untersuchung erst abzuschließen und die Prüffälle zur Entscheidung im Rat vorzustellen, bevor abgerissen wird.

„Was weg ist, ist weg“

Für die Schadstoffentfernung sprach sich zwar auch Christa Rufer (SPD) aus. Doch sie mahnte, nochmals genau zu prüfen. „Was weg ist, ist weg.“ Da es noch keine konkreten Pläne für die künftige Nutzungstruktur gebe, beschließe der Rat „ins Blaue“. Außerdem würden die Baupreise derzeit explodieren. „Wir können es uns nicht leisten, alles neu zu bauen.“

Von einer „Ruine“ sprach Alfred Kirchner (CDU), was einen Abriss nach sie ziehe. Denn der Erhalt sei teils zu teuer. „Wir müssen die Kosten im Blick behalten.“ Nur ortsbildprägende Elemente sollten erhalten werden. Schließlich müsse die Gewerbefläche später auch für Interessenten bezahlbar bleiben.

Die Bewertungsmatrix der Verwaltung zu den geplanten Abrissen war für Matthias Lindemer (FW) nachvollziebar. Doch teils gebe es noch Gebäude, die unbeprobt seien. Die angestrebte Rohstoffwiederverwertung sei schon allein wegen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes notwendig. Einen Plan, was später entstehen soll, forderte Wolfgang Koch ein.

Kein Industriemuseum

Angesichts der Bedenken und Forderungen aus dem Ratsrund verwunderte es Ulrich Lusche (CDU) nicht, dass Verfahren in Deutschland so lange dauern. „Es ist so ein Ablauf, wo jeder Bedenken hat und nichts voran geht. Dafür habe ich kein Verständnis.“

Hubert Bernnat (SPD) machte trotz seines Wirkens als Historiker klar, das es keinen Erhalt um jeden Preis geben soll. „Wirtschatlichkeit ist auch eine Form von Nachhaltigkeit.“ Dass der Rat peu a peu über einzelne Abrisse entscheidet, hält er für falsch. Darin erhielt er Unterstützung von Thomas Hengelage (Grüne). „Wir wollen kein Industriemuseum bauen, sondern ein Gewerbegebiet“ – und das möglichst ab 2026.

Wichtig sei aber, dass der Rat eine Vision bekomme, wohin es gehe, betonte Jörg Müller (FW). „Wir sind gerade dabei, den Inhalt auf Plausibilität zu prüfen“, kündigte die Bürgermeisterin an. Die Projekte wolle die Stadt gemeinsam mit der Politik entwickeln, warb Wirtschaftsförder Burkhard Jorg um Vertrauen. Er machte klar, dass viele kleine Gewerbeeinheiten und nicht eine große am Markt gefragt sind. Hinzu komme die Anfahrbarkeit, was Lutz unterstrich.