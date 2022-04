Lörrach Sorge um Musiker aus der Ukraine

Lörrach. Der Krieg in der Ukraine bewegt auch die Menschen in Lörrach – insbesondere diejenigen, die persönliche Beziehungen zu Bürgern des osteuropäischen Landes aufgebaut haben. So auch Hans-Peter Troendle, der sich seit vielen Jahren dem in Lörrach bestens bekannten ukrainischen Bläser-Quintett verbunden fühlt und nun in großer Sorge um die Musiker ist.

Der ehemalige Lörracher Unternehmer und passionierte Kirchenmusiker vernahm die versierten Instrumentalisten vor über 20 Jahren erstmals in der Lörracher Innenstadt und war sogleich von der Qualität ihrer Darbietungen beeindruckt. Dieser positive Eindruck führte bald darauf zur gemeinsamen musikalischen Gestaltung eines Gottesdiensts an der Stadtkirche. Pfarrer Martin Abraham zeigte sich damals mit der Bitte des Organisten einverstanden, die Musiker von der Straße ins Gotteshaus zu holen – ein Auftritt, der den Bekanntheitsgrad des Quintetts in Lörrach nochmals steigerte und ihm durch die Kollekte auch finanziell weiter half.