Lörrach Sorge um ukrainische Freunde

Lörrach (mcf). In Lörrach sorgt man sich um die Menschen in der befreundeten ukrainischen Stadt Wischgorod. Oberbürgermeister Jörg Lutz, der im Jahr 2018 mit einer zehnköpfigen Delegation noch vor Ort war, hat sich am Freitag auch mit einem Brief an den russischen Botschafter in Deutschland, , Sergei Netschajew, gewendet. Darin äußert er seine Sorge über die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen in der Ukraine und forderte ein Ende der Kampfhandlungen gefordert. Dass dieser Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum Einlenken bewegen kann, glaubt das Lörracher Stadtoberhaupt aber nicht. Vielmehr handele es sich um ein „symbolisches Zeichen“. So sei wichtig zu zeigen, dass die Bevölkerung nicht vergessen werde.