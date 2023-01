Lörrach Sorge und Hoffnung bei Polizei

Auffällig ist laut dem Polizeisprecher, dass es ähnlich wie im Jahr zuvor schon wieder eine Vielzahl von Fahrraddiebstählen gibt. Die Schadenssumme belaufe sich bei den rund ein Dutzend Fällen auf mehr als 20 000 Euro. „Es sind Tagdiebe unterwegs, die in Richtung Frankreich tendieren.“ So konnte ein E-Bike noch auf der Dreiländerbrücke zwischen Weil am Rhein und Hüningen geortet werden, dann nochmals in Mulhouse bevor sich die Spur verlief.

Batzel vermutet, dass eine Bandenstruktur gegeben ist, doch die Täter nur mit bis zu zwei Personen auf Beutezug gehen. Mit Hilfe der anlässlich der E-Bike-Diebstahl-Hochzeit im ersten Quartal vergangenen Jahres ins Leben gerufenen Task Force sollen Ermittlungserkenntnisse direkt gebündelt und dann genutzt werden. Klar ist auch ohne tiefgehende Analyse: Dort, wo wie beim Rosenfels-Campus oder an anderen Schulstandorten viele Räder stehen, besteht für die Diebe eine gute Chance, unentdeckt zu bleiben. So ist die Hälfte der Velos bisher schon dort entwendet worden.

Die närrische Zeit

Im Herbst gab es nach der Corona-Zwangspause verstärkt wieder mehr Feste. Doch zu ähnlich vielen Übergriffen wie in den Jahren 2019 und vorige kam es laut Batzel nicht. „Wir warten ab, was bei den Fasnachts-Veranstaltungen los ist“, hofft die Polizei auf einen ähnlich positiven Trend.