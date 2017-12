Lörrach Souliger Gesang, vielschichtige Songs

Von Veronika Zettler

Lörrach. Bei Konzerten im Jazztone ist normalerweise mindestens einer der Musiker schon mal da gewesen (unseren Statistiken zufolge ist es am häufigsten der Bassist). Hingegen trat am Freitag der seltene Fall auf, dass von allen vier Musikern keiner jemals zuvor im Jazztone gespielt hat – Jazzclub-Chef Werner Büche vermerkte dieses Phänomen augenzwinkernd. Auch, dass dieses Konzert von der Firma Stilobjekt gesponsert wurde, hob die Vorstandschaft des Jazzclubs hervor.

Der Club jedenfalls freute sich über ein rappelvolles Haus. Wer später kam, hatte Pech: Die guten Weihnachtsplätzchen, die das Jazztone traditionell beim letzten Konzert vor der Weihnachtspause spendiert, waren schnell weggefuttert. Tröstlich, dass die schöne Sängerin Audrey Martells und das Walter Fischbacher Trio soulgetränkten Jazz mit einer feinen Prise Blues servierten.

Es war der vorletzte Auftritt ihrer gut vierwöchigen, auftrittsintensiven Europatour. Im November hatten sie beinahe täglich einen Gig in Polen, Tschechien und Deutschland. Neben Audrey Martells gehören zur Formation der tschechische Bassist Petr Dvorský, der Düsseldorfer Schlagzeuger Ulf Stricker und der aus Österreich stammende, mittlerweile in New York lebende Pianist Walter Fischbacher.

Gespielt wurden Songs aus der Feder von Audrey Martells (zum Beispiel „If God Is A Man“) nebst ein paar Instrumentalstücken sowie einigen Standards wie „On Broadway“ oder „Song For My Father“. Durchgängig überzeugten die raffinierten, stilistisch und rhythmisch vielschichtigen Arrangements, die auch mal karibische Jazzauffassungen integrierten – von Stricker an den Drums bravourös umgesetzt.

Martells, die immer wieder zum Mitsingen und Mitklatschen animierte, gefiel mit geschmeidigem Gesang und toller Optik. Die klassischen Vokaltechniken des Jazz rücken bei ihr zugunsten smooth-souliger Stimmfarben in den Hintergrund, dies bei klarer, stellenweise rezitativer Intonation, in der jedes einzelne Wort seinen lyrischen Wert behauptet.

Das Stück „Harlem“ etwa, erklärte sie, sei eine Hommage an den „wundervollen Stadtteil“, in dem sie gelebt habe, an sein „wundervolles Vermächtnis“, ein anderes widmet sie der „power of women“, das nächste Leuten, die hinter der Bar arbeiten und manchmal mehr Seelsorger als Barkeeper sind.

Indes entfaltete Walter Fischbacher alias „Phishbacher“ beim Konzert seinen universellen musikalischen Hintergrund: Das klassische Klavierrepertoire blitzte ebenso auf wie die Jazz-Vorbilder Chick Corea und Herbie Hancock. Auch Petr Dvorský und Ulf Stricker überzeugten. Speziell der Drummer überraschte mehrfach mit einem komplexen, dramatischen, stellenweise dominanten Spiel, während er sich in den balladenhaften Stücken durchaus auf die zahmeren Besen zurückzuziehen wusste. Ein kurzer, rasantes Duett von Piano und Schlagzeug zählte gleichwohl zu den Höhepunkten des Abends und wurde entsprechend beklatscht.