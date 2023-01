Das ConBoni-Neujahrskonzert findet am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr in St. Bonifatius in Lörrach statt. Der Eintritt ist frei, ein Teil der gesammelten Spenden kommen der Mirno More Friedensflotte & betterplace.org zugute.

Das Konzert findet bereits am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr in St. Bernhard in Schopfheim statt.